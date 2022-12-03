الهند تنفي شائعات فرض حظر تجول في مومباي

نفت شرطة مدينة مومباي الهندية يوم السبت، شائعات فرض حظر التجول في المدينة.

وقالت الشرطة إن ما يتم تداوله غير صحيح، وناشدت المواطنين بعدم الذعر.

وأوضح المفوض المشترك للشرطة، فيشواس نانجري باتيل، أنه لم يتم فرض حظر تجوال.

وصرح بأن هذه الخطوة يتم اتخاذها بشكل روتيني لضمان السلام في المدينة وتجنب اضطراب النظام العام.

وطبقت الشرطة الهندية المادة رقم 144 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الفترة من 3 إلى 17 ديسمبر، لمنع التجمعات غير القانونية والمسيرات.

المصدر: د ب أ