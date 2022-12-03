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مرتزق أمريكي آخر تبتر ذراعه في أوكرانيا

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مرتزق أمريكي آخر تبتر ذراعه في أوكرانيا
Sputnik
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أفادت قناة TrackANaziMerc على "تيليغرام" بتعرض المرتزق الأمريكي تشامبليس جونسون، لجروح خطيرة وفقدانه ذراعه خلال اشتباكات مع الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وقالت القناة أن هذه الإصابات جاءت أثناء تنفيذ مروحية "التمساح" الروسية لمهامها في دك معاقل قوات كييف.

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وأكدت أن المرتزق بحالة خطرة وهو معاق الآن، بعد تركه لإحدى ذراعيه في أوكرانيا وتهشم عظام الأخرى.

وأشارت إلى أن قوات كييف تركت المرتزق الأجنبي في الميدان ينزف لعدة ساعات، وهو الآن في وحدة العناية المركزة.

ووصل جونسون إلى أوكرانيا في مارس، وقاتل على الخطوط الأمامية في مقاطعة خاركوف مع مرتزقة أمريكيين آخرين.

المصدر: MK.ru

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