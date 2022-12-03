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 العثور على 700 فقمة نافقة قرب سواحل بحر قزوين في داغستان

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 العثور على 700 فقمة نافقة قرب سواحل بحر قزوين في داغستان
ria.ru
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أفادت إدارة جمعية صيادي الأسماك في إقليم ساخالين بالعثور على ما يقرب من 700 فقمة نافقة على ساحل بحر قزوين القريب من مصب نهر سولاك في داغستان.

وتواصل الجهات المختصة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الفيدرالية، جمع البيانات العينية والمخبرية لتحديد الأسباب التي أدت إلى نفوق هذا العدد الكبير من الفقمات.

 العثور على 700 فقمة نافقة قرب سواحل بحر قزوين في داغستان

وتتوقع السلطات أن النفوق حدث بسبب تسرب نفطي، حيث توجد قاعدة نفطية بالقرب من الموقع، وأن أعداد الفقمات والأسماك البحرية المتضررة قد يزداد لاحقا.

المصدر: نوفوستي

 

 

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