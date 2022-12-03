 العثور على 700 فقمة نافقة قرب سواحل بحر قزوين في داغستان

أفادت إدارة جمعية صيادي الأسماك في إقليم ساخالين بالعثور على ما يقرب من 700 فقمة نافقة على ساحل بحر قزوين القريب من مصب نهر سولاك في داغستان.

وتواصل الجهات المختصة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الفيدرالية، جمع البيانات العينية والمخبرية لتحديد الأسباب التي أدت إلى نفوق هذا العدد الكبير من الفقمات.

وتتوقع السلطات أن النفوق حدث بسبب تسرب نفطي، حيث توجد قاعدة نفطية بالقرب من الموقع، وأن أعداد الفقمات والأسماك البحرية المتضررة قد يزداد لاحقا.

المصدر: نوفوستي