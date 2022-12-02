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زاخاروفا: نظام كييف يسعى لتفريق الأرثوذكس في أوكرانيا

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زاخاروفا: نظام كييف يسعى لتفريق الأرثوذكس في أوكرانيا
Gettyimages.ru
كنيسة دير بيكيرسك لافرا وسط العاصمة كييف
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أكدت الخارجية الروسية أن نظام زيلينسكي يستعد للاستيلاء على كنيسة دير بيكيرسك لافرا التاريخي الروسي في كييف لتفرقة الأرثوذكس، ولاسيما بعد استحداث "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

وقالت زاخاروفا: "التحضيرات جارية للاستيلاء على كنيسة دير بيكيرسك لافرا، وبدأت أمس في كييف... نظام كييف بقيادة زيلينسكي الذي لا يرفع أي صليب، يقود لانقسام الأرثوذكسية في أوكرانيا".

وأعلن رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية مؤخرا إلحاق الدير المذكور بما يسمى "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية"، وتم تسجيله رسميا في كييف.

المصدر: نوفوستي

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