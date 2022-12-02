واشنطن: زيلينسكي غير مستعد للمفاوضات مع روسيا

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس مستعدا للمفاوضات مع روسيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ذلك "لا يعني استعداد الرئيس للحوار مع بوتين الآن".

وأضاف أن "الرئيس زيلينسكي تحدث أيضا أنه واثق بالحل الدبلوماسي، لكنه ليس مستعدا أيضا".

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وجدد كيربي التأكيد على أن واشنطن ستواصل دعمها لأوكرانيا ولن تجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، مضيفا أن القرار بشأن المفاوضات يجب أن تتخذه كييف.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس الخميس عن استعداده للحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه اعتبر أن بوتين "لم يبد أي اهتمام بالحوار".

بدوره، أكد الكرملين أكثر من مرة انفتاح موسكو على المفاوضات مع كل من كييف وواشنطن، لكن الحوار مع كييف لا يبدو ممكنا في ظل موقف القيادة الأوكرانية الراهن، وأن شروط واشنطن للحوار معها غير مقبولة.

المصدر: وكالات