البيت الأبيض يصحّح تصريحات بايدن حول نيته التفاوض مع بوتين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرّح بوضوح عدم نيّته التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الوقت الحالي.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي قال: "بناء على ما ذكره بايدن فإن هذا لا يعني أن الوقت قد حان لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا."

يشار إلى أن بايدن أعلن في وقت سابق استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي حول إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بدوره، قال الكرملين إن الولايات المتحدة تضع شروطا للتفاوض، موسكو ليست مستعدة للموافقة عليها، ولاسيما شرط "مغادرة أوكرانيا".

المصدر: RT