أوكرانية مقرّبة من حاكم مصرف لبنان تواجه تهم اختلاس خطيرة

وجّه القضاء الفرنسي الاتهام للأوكرانية آنا ك. المقرّبة من حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في إطار التحقيق حول مصدر ثروة الأخير.

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة: "يُشتبه بسلامة أنه جمع الثروة عن طريق الاحتيال." وأضاف: "وُجّهت إلى آنا ك. البالغة 46 عاما والمقرّبة كثيرا من سلامة، تهم تكوين منظمة إجرامية وغسل أموال منظّم وغسل احتيال ضريبي خطير، وإخفاء جرم يُعاقب عليه (القانون) بالسجن 10 سنوات، وتم وضعها تحت الإشراف القضائي".

وكشفت عمليات الاستجواب، الاشتباه بأن آنا ك. شاركت في معاملات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان (...) وهو المستفيد الفعلي النهائي من الأموال".

الجدير بالذكر أنه في أواخر مارس الماضي، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، وذلك في خطوة تستهدف سلامة وأربعة من أقربائه.

المصدر: أ ف ب