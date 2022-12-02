وزير الخارجية التركي: من الخطأ اعتبار التطبيع مع إسرائيل "خيانة" للقضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه من الخطأ اعتبار التطبيع مع إسرائيل "خيانة" للقضية الفلسطينية، أو أنه على حساب هذه القضية.

وأفاد وزير الخارجية التركي خلال كلمة ألقاها على هامش مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي الذي يقام الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، بأن إسرائيل تعلم بأن موقف أنقرة من قضية فلسطين لن يتغير.

وقال تشاووش أوغلو إن تركيا تؤدي دورا مهما في العلاقات مع بلدان المنطقة، مشيرا إلى أن الأزمات التي شهدتها المنطقة جلبت معها فرصا أيضا.

وذكر أن تركيا وإسرائيل قامتا بتطبيع العلاقات بينهما من خلال الاستفادة من تشكل حكومة إسرائيلية جديدة.

وتابع: "إسرائيل تعلم بأن موقفنا من قضية فلسطين لن يتغير"، مؤكدا أن هذا التطبيع يقدم مساهمات لكلا الجانبين وللمنطقة بشكل عام.

المصدر: الأناضول