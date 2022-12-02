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إيران: مقتل رجل أمن خلال مطاردة خلية مسلحة

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إيران: مقتل رجل أمن خلال مطاردة خلية مسلحة
Gettyimages.ru
عناصر من الفوات الخاصة الإيرانية
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أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران مقتل أحد عناصر قوات وزارة الأمن في مدينة زابل شمال المحافظة، خلال مطاردة خلية مسلحة.

وفي بيان صادر يوم الأربعاء الماضي، أوضح المصدر ذاته، أن الفقيد أحمد صالحي ارتقى خلال القيام بمهامه في مدينة زابل.

وذكر البيان أن "مراسم تشييع جثمان المدافع عن أمن البلاد، ستقام الخميس في زاهدان (مركز سيستان وبلوجستان)، ومن ثم سينقل إلى مسقط رأسه بمحافظة مازندران (شمال البلاد).

وفي سياق متصل، أعلن مقر "كربلاء" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن أحمد صالحي، قضى يوم الثلاثاء في ضواحي مدينة زاهدان خلال مطاردة خلية إرهابية وتكفيرية كانت بصدد زعزعة الأمن في البلاد.

المصدر: إرنا

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