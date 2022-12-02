باكستان: إصابة عنصر أمني بهجوم استهدف سفيرنا في كابل  

أصيب حارس أمن برصاص أطلق على سفارة باكستان في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الجمعة، فيما وصفه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بـأنه محاولة لاغتيال رئيس البعثة.

وكتب شريف عبر "تويتر" "أطالب بإجراء تحقيق فوري واتخاذ إجراء ضد مرتكبي هذا العمل الشنيع".

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان لها إن "مجمع السفارة الباكستانية في كابل تعرض لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني".

وأضاف البيان أن رئيس البعثة لم يصب بأذى، لكن حارس الأمن الباكستاني سيبوي إسرار محمد أصيب بجروح خطيرة في الهجوم "أثناء حماية رئيس البعثة".

Pakistan's chargé d'affaires Ubaid Ur Rehman Nizamani survived an attack on Pakistan’s embassy in Kabul on Friday, embassy sources told The Express Tribune.



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وأعرب البيان عن إدانة حكومة باكستان الشديدة لـ"محاولة اغتيال رئيس البعثة والهجوم على مجمع السفارة في كابل" وطالب "الحكومة المؤقتة في أفغانستان بإجراء تحقيقات شاملة على الفور في هذا الهجوم، والقبض على الجناة، ومحاسبتهم، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين والمواطنين الباكستانيين في أفغانستان".

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وقال مسؤول في السفارة لوكالة "فرانس برس" إن مهاجما منفردا "جاء وراء غطاء المنازل وبدأ بإطلاق النار"، وأضاف: "السفير وجميع الموظفين الآخرين بخير، لكننا لا نخرج من مبنى السفارة كإجراء احترازي".

وفي وقت سابق اليوم قتل مسلحان اثنان خلال هجوم في كابل استهدف مقر "الحزب الإسلامي" بزعامة السياسي المخضرم قلب الدين حكمتيار.

المصدر: وسائل إعلام باكستانية + أ ف ب