سنودن يؤدى القسم على الجنسية الروسية

صرح أناتولي كوتشيرينا محامي سنودن بأن ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن أدى بالفعل اليمين وحصل على جواز سفر روسي، وزوجته بصدد تقديم طلب.

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وأجاب كوتشيرينا على سؤال الصحفيين عما إذا كان سنودن قد حصل على جواز سفر روسي بالقول: "لقد حصل عليه، نعم".

وحين طُلب منه توضيح ما إذا كان قد أدى اليمين، قال المحامي: "كل شيء، نعم".

وبالنسبة لزوجة سنودن، فهي، بحسب المحامي: "الآن بصدد التقدم" للحصول على جواز سفر روسي.

وأضاف كوتشيرينا أنه رأى موكله في اليوم السابق، وأن سنودن "على خير ما يرام".

يشار إلى أن سنودن حصل على الجنسية الروسية في نهاية سبتمبر بمرسوم رئاسي، وان زوجته على منواله ستتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسي.

بدأ سنودن في يونيو 2013 فضيحة دولية كبرى بتسليمه لصحيفتي واشنطن بوست والغارديان عددا من المواد السرية حول برامج المراقبة لأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية على الإنترنت. بعد ذلك، سافر إلى هونغ كونغ ومن هناك إلى موسكو، حيث مكث لبعض الوقت في منطقة العبور في مطار شيريميتيفو. بعد رفض استقباله من قبل عدد من الدول الأخرى، منحت روسيا سنودن اللجوء المؤقت لمدة عام بشرط أن يتوقف عن أنشطته ضد الولايات المتحدة. في أغسطس 2014، حصل سنودن على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات في روسيا الاتحادية، وبعد ذلك حصل على تصريح إقامة لأجل غير مسمى.

المصدر: نوفوستي