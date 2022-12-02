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وسائل إعلام عن لافرينتيف: روسيا تعمل على إعداد لقاء بين الأسد وأردوغان

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وسائل إعلام عن لافرينتيف: روسيا تعمل على إعداد لقاء بين الأسد وأردوغان
RT
الرئيسان السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان (صور أرشيفية)
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صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف بأن موسكو تعمل الآن على تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق عن إمكانية لقاء نظيره السوري، بعدها كتب الصحفي عبد القادر سلفي، المقرب من الدوائر الحكومية، في صحيفة "حريت" التركية، أن اجتماع الرئيسين يمكن أن يتم في روسيا من خلال وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب لافرينتيف فإن إمكانية عقد اجتماع للرئيسين كانت "موجودة دائما"، وموسكو تؤيد ذلك، وتابع المبعوث الرئاسي، في حوار مع قناة "العربية": "أكرر أن على تركيا أن تنظر في هذا (الاجتماع)، حيث أننا نعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيكون إيجابيا ومفيدا بشكل عام، ونحن نعمل في هذا الاتجاه".

المصدر: نوفوستي

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