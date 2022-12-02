مفوض أوروبي يقاطع قمة بالولايات المتحدة لتجاهلها مشاكل الاتحاد الأوروبي

قالت وكالة بلومبرغ إن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون ألغى زيارة للولايات المتحدة لحضور قمة التجارة والتكنولوجيا لأن هذا اللقاء لا يولي اهتماما كافيا للمشاكل الأوروبية.

وذكرت الوكالة، أن الفعالية ستجري الأسبوع المقبل في جامعة ميريلاند.

ووفقا للوكالة، لم تعد بروكسل والعواصم الأوروبية الأخرى في الآونة الأخيرة تخفي عدم الرضا عن القانون الأمريكي لخفض التضخم.

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وقال مساعد بريتون، موضحا سبب رفض رئيسه حضور الحدث، إنه تم تحويل هذا الموضوع من بند رئيسي في جدول أعمال القمة، إلى "مادة للنقاش خلال غداء مدته 45 دقيقة".

ويتضمن القانون، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس، توسيع الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية واستخدام بطاريات أمريكية الصنع من مواد محلية المصدر.

وهذه الوثيقة التي تسميها الإدارة الأمريكية، قانون خفض التضخم، تخصص 370 مليار دولار لأهداف الطاقة النظيفة والمناخ، و 64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.

ووصف الاتحاد الأوروبي، هذا العمل بأنه تمييزي ضد منتجات مماثلة مستوردة من دول أخرى.

المصدر: نوفوستي