استطلاع جديد للرأي يكشف حظوظ أردوغان في معاودة الفوز برئاسة تركيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "جينار" التركية لأبحاث الرأي تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسيه في نسبة تأييد المواطنين.

وأظهر الاستطلاع زيادة أعداد الراغبين بالتصويت لأردوغان في الانتخابات القادمة بنسبة 7 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع بالرد على سؤال "من تريد أن يكون رئيساً؟".

وكانت نسبة الذين أجابوا عن نفس السؤال بـ "أردوغان" قبل 3 أشهر، حوالي 42 في المئة، لكنها ارتفعت اليوم إلى 49 في المئة.

شركة جينار نظمت خلال هذا العام 3 استطلاعات للرأي حصل فيها أردوغان على 37.1 في المئة من أصوات عينة الاستطلاع في فبراير، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 42 في المئة خلال شهر سبتمبر، وارتفع التصويت للرئيس التركي، بحسب شركة جينار خلال الاستطلاع الأخير إلى 49 في المئة.

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وعزا مدير الشركة، إحسان أكتاش، التغير في أصوات أردوغان إلى "تحركات الرئيس التركي السياسية الأخيرة على المستوى الخارجي، إضافة إلى الخطوات الداخلية التي اتخذتها حكومته، كمشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع السيارة التركية ذاتية القيادة توغ".

كما عزَّز تلك التغيرات، بحسب مدير الشركة، تأخر المعارضة التركية حتى اللحظة في الإعلان عن مرشحها لمواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك الخلافات التي ظهرت باعتراض زعيمة حزب الجيد على ترشح زعيم المعارضة وحزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو في الانتخابات القادمة لمواجهة أردوغان.

وجاء في المرتبة الثانية، بحسب استطلاع شركة جينار، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بنسبة 16 في المئة، يليه في الترتيب على التوالي رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، ثم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنر، وزعيم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش.

وبدأت نسبة التصويت للحزب الحاكم في تركيا بنسبة 36 في المئة من أصوات الناخبين في استطلاع شركة "أسال" في شهر يناير، وصولا إلى أدنى مستوياته في شهر أغسطس الماضي، في استطلاع رأي لشركة "أفراسيا" بنسبة 28.5 في المئة، ليحل ثانيا بعد حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي تصدَّر الاستطلاع بنسبة 29.5 في المئة.

وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للترويج والإعلام، حمزة داغ، ذكر أن استطلاعات الرأي التي أجرتها قواعد الحزب في مختلف الولايات التركية، أظهرت حصول الحزب على 42 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقابل حصول الرئيس التركي على 52 في المئة، حسب داغ.

المصدر: "تركيا بالعربي"