لم تقربهما وفاة الملكة.. الأمير ويليام يزور بوسطن دون لقاء شقيقه هاري المقيم في كاليفورنيا

وصل الأمير ويليام وزوجته كايت إلى بوسطن في أول زيارة لهما إلى الولايات المتحدة خلال 8 سنوات.

ولم يُعلن عن أي لقاء بين الأمير ويليام وشقيقه هاري الذي يقيم في كاليفورنيا مع زوجته ميغن وطفليهما.

ويشوب العلاقة الفتور الشديد خصوصا منذ المقابلة التلفزيونية التي أجراها هاري وميغن في الولايات المتحدة في مارس 2021 واتهما فيها العائلة الملكية بالعنصرية.

كما أن وفاة الملكة إليزابيث لم تقربهم، وظهر الأربعة معا مرة واحدة في أجواء فتور أمام قصر ويندسور للقاء الحشود التي وضعت زهورا ورسائل تكريما للملكة الراحلة.

وتستمر الصحافة على جانبي الأطلسي في التركيز على هذا الخلاف العائلي.

وسيكون على ويليام وكايت أثناء زيارتهما التكيف مع ظل هاري وميغن اللذين يحظيان بشعبية أكبر في الولايات المتحدة مما هي الحال في بريطانيا.

وفي السادس من ديسمبر، سيتسلم هاري وميغن جائزة خلال حفل ينظم في نيويورك، مكافأة على التزامهما الإنساني من مؤسسة روبرت كينيدي.

وفي الشهر نفسه سيعرض الوثائقي الخاص بهما على "نتفليكس".

كذلك، ستصدر مذكرات الأمير هاري في جميع أنحاء العالم في الـ 10 من يناير بعنوان "سبير" (Spare) وهو كتاب "صريح جدا" بحسب ناشره وتترقبه العائلة المالكة البريطانية بقلق.

المصدر: أ ف ب