هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب جنوبي إيران

أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات مساء الخميس، أن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت جنوبي إيران.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن محطات الشبكة لرصد الزلازل سجلت الهزة الأرضية على الساعة 22:18 حسب توقيت الإمارات.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.2 درجة – ريختر في جنوب ايران الساعة 22:18 ، الموافق 01/12/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) December 1, 2022

وكانت هزة أرضية بقوة 5.8 درجات قد ضربت جنوبي إيران يوم الأربعاء.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، أن الهزة شعر بها المواطنون شمالي الإمارات، مؤكدا أنها بدون تأثير.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.8 درجة – ريختر في جنوب ايران الساعة 19:17، الموافق 30/11/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) November 30, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام إماراتية