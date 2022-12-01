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هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب جنوبي إيران

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هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب جنوبي إيران
Gettyimages.ru
هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب جنوبي إيران
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أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات مساء الخميس، أن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت جنوبي إيران.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن محطات الشبكة لرصد الزلازل سجلت الهزة الأرضية على الساعة 22:18 حسب توقيت الإمارات.

وكانت هزة أرضية بقوة 5.8 درجات قد ضربت جنوبي إيران يوم الأربعاء.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، أن الهزة شعر بها المواطنون شمالي الإمارات، مؤكدا أنها بدون تأثير.

المصدر: RT + وسائل إعلام إماراتية

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