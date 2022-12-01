ماكرون: فرنسا والولايات المتحدة لن تجبرا أوكرانيا على التفاوض

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل إلى واشنطن في زيارة رسمية، إن الغرب لن يضغط على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس في واشنطن، مجيبا على سؤال عما إذا كان هو وبايدن ناقشا إمكانية إجراء مفاوضات روسية ــ أوكرانية، مع الأخذ بالاعتبار مشقات فصل الشتاء وأزمة الطاقة، "لن نضغط أبدا على أوكرانيا لتقديم تنازلات، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لها".

وأضاف "إذا أردنا تحقيق سلام مستدام، فيجب أن نحترم الأوكرانيين وحقيقة أنهم هم وحدهم أصحاب الحق في اختيار ظروف وتوقيت إجراء المفاوضات".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من القيادة الأوكرانية إظهار انفتاحها على المفاوضات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي