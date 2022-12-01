غانتس: إسرائيل تقف إلى جانب أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن تل أبيب تقف إلى جانب أوكرانيا وتدين الهجمات المباشرة ضد المدنيين.

وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي خلال إحاطة أمنية لملحقي الدفاع في أكثر من 30 دولة.

وقال الوزير غانتس: "نتذكر أن الحرب ليست حقيقة بعيدة وأنه يجب على الدول أن تكون قادرة على بناء قدراتها والدفاع عن نفسها.. في الوقت نفسه يجب تعزيز التحالفات من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي".

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وأضاف "لقد أجريت مكالمتين إيجابيتين مع نظيري الأوكراني خلال الأشهر الماضية وعرضت مساعدة كييف في تطوير نظام إنذار مبكر مدني"، مشيرا إلى أن هذه العملية مستمرة.

كما أدلى غانتس بتصريحات حول التحديات الأمنية الاستراتيجية، واغتنم الفرصة لشكر الملحقين على تعاونهم وشراكتهم على مدى السنوات العديدة الماضية، في تعزيز العلاقات الدفاعية والصناعية مع بلدانهم الأصلية.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية