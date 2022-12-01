باريس تستنكر استدعاء سفيرها في إيران

أعربت فرنسا عن استيائها من استدعاء سفيرها في طهران نيكولا روش، إلى وزارة الخارجية الإيرانية، وجددت "إدانتها الشديدة" لما وصفته بـ"القمع المستمر والاعتداءات على الحريات الأساسية ".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تستنكر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية استدعاء السلطات الإيرانية للسفير الفرنسي لدى طهران في 30 نوفمبر ردا على اعتماد الجمعية الوطنية في 28 نوفمبر قرارا يدعم الحركة (الاحتجاجات) من أجل الحرية في إيران".

وأعلنت الخارجية الإيرانية أمس الأربعاء أنها استدعت السفير الفرنسي لدى طهران، على خلفية تصريحات وزير خارجية فرنسا بخصوص إيران، وتمرير قرار تدخلي للبرلمان الفرنسي حول التطورات بالبلاد.

المصدر: أ ف ب