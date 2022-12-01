لافروف: قبل عام واشنطن فوتت فرصة لمنع التصعيد

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة برفضها النظر في المقترحات التي طرحتها موسكو في ديسمبر الماضي بشأن الضمانات الأمنية، قد فوتت فرصة لتفادي التصعيد.

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وأعاد لافروف إلى الذاكرة خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقدم قبل عام تقريبا بمقترحات جديدة بشأن الضمانات الأمنية تتمثل في مشروعي اتفاقيتين مع كل من الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وأوضح لافروف أنه نظرا لسعي الغرب الواضح لضم أوكرانيا إلى الناتو، وهو كما كان معروفا للجميع، خط أحمر بالنسبة لروسيا، اقترحت موسكو للدول الغربية التخلي عن توسيع الناتو والاتفاق على ضمانات أمنية محددة وملزمة قانونيا لأوكرانيا وروسيا وجميع الدول لأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتابع الوزير الروسي أن الغرب رفض حتى بحث هذه المقترحات وظل يردد مقولة أن "كل دولة ولا سيما أوكرانيا لها الحق في الانضمام إلى الناتو"، متجاهلا مبدأ الأمن المتساوي وغير قابل للتجزئة وعدم جواز ادعاء أي منظمة بالهيمنة في أوروبا.

وقال: "بذلك كانت واشنطن قد اختارت في ديسمبر الماضي عدم اغتمام فرصة حقيقية لمنع التصعيد".

المصدر: RT