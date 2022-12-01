الأمن الأوكراني يعثر على "دليل إدانة" للكنائس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا

قالت قوات الأمن الأوكرانية إنها عثرت أثناء تفتيشها دير كيريل وميثوديوس في ترانسكارباثيا غرب أوكرانيا، على ما أسمته كتبا ومطبوعات لمؤلفين روس "تنكر حق أوكرانيا في الاستقلال".

جاء ذلك غداة حظر المجلس الإقليمي لمقاطعة لفوف الأوكرانية، أي أنشطة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ومجتمعاتها في المقاطعة، ومطالبته بإنهاء تبعيتها لبطريركية موسكو.

وقال المكتب الصحفي لجهاز الأمن الأوكراني إنه تم العثور على "كتب ذات محتوى معاد للأجانب ومنشورات تنكر حق أوكرانيا في الاستقلال"، بالإضافة إلى "نصوص لأغان مؤيدة لروسيا".

وأشار جهاز الأمن إلى أن الدير واصل إحياء ذكرى بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية خلال الصلاة، مضيفا أنه تم إرسال المواد المضبوطة للخبراء لفحصها.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية نفذت في الفترة الأخيرة سلسلة من عمليات التفتيش في الكنائس، بما في ذلك دير كييف بيتشيرسكايا لافرا.

وأعلنت إدارة أمن الدولة اكتشاف "كتب ذات محتوى موال لروسيا" فضلا عن "المواد التي تنكر وجود أوكرانيا"، حسب تعبيرها.

المصدر: تاس