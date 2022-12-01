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موظفون في محطة زابوروجيه للطاقة النووية من القوات المسلحة الأوكرانية

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موظفون في محطة زابوروجيه للطاقة النووية من القوات المسلحة الأوكرانية
Globallookpress Dmytro SmolyenkoKeystone Press Agency
محطة زابوروجيه للطاقة النووية (صورة أرشيفية)
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صرح مستشار المدير العام لشركة "روس إينيرغاتوم" رينات كارتشا بأن هناك بعض الموظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية كانوا مراقبين من القوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم حظر تصاريحهم.

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جاء ذلك من بين تصريحات للمسؤول على القناة الأولى الروسية اليوم الخميس، حيث تابع: "بالنسبة لمن تم منعهم، فليس هناك سوى عدد قليل منهم. بالمناسبة، من بين هؤلاء البعض ممن نفذ التصويب لضربات المدفعية الأوكرانية".

وكان كارتشا قد قال، في تعليق على منشورات لوسائل الإعلام الأوكرانية بشأن تقييد وصول العمال إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إن عددا قليلا فقط من موظفي المحطة قرروا عدم توقيع عقد عمل جديد، وبالفعل تم حظر تصاريحهم، موضحا أنه في الظروف التي تكون فيها إحدى المهام الأساسية هي ضمان السلامة النووية، لا يمكن أن تكون هناك أي أولويات أخرى، حيث ذكر كارتشا أن 2400 موظف في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد وقعوا عقودا جديدة حتى الآن.

المصدر: تاس

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