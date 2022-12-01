وسائل إعلام أمريكية: واشنطن تعتزم تدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة

نقلت شبكة CNN، عن مصادر في الحكومة الأمريكية، أن واشنطن تخطط لزيادة عدد الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين تدربهم بشكل كبير وإعطائهم دورات تدريبية، أكثر تعقيدا.

ووفقا لتقرير: "كجزء من البرنامج الجديد، ستبدأ الولايات المتحدة في تدريب مجموعات أكبر بكثير من الجنود الأوكرانيين على تكتيكات قتالية أكثر تعقيدا، بما في ذلك تنسيق مناورات المشاة بدعم مدفعي".

وبحسب القناة، من المخطط تدريب 2500 جندي شهريا في القاعدة العسكرية الأمريكية في ألمانيا وحدها.

ويشار الى أنه منذ فبراير من هذا العام، دربت الولايات المتحدة بضعة آلاف فقط من القوات الأوكرانية للسيطرة على أنواع معينة من الأسلحة.

ووفقا لقناة CNN، ستكون الدورات التدريبية "أكثر كثافة وشمولية" بشكل ملحوظ من تلك التي يتم تقديمها حاليا في بريطانيا أو بولندا، وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراح أرسل بناء على طلب الجانب الأوكراني.

في وقت سابق أفيد أن بعثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بأوكرانيا، ستبدأ في تدريب حوالي 12 ألف جندي من بداية نوفمبر.

المصدر: لينتا.رو