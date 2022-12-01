ماكرون يحذر من أن دعم واشنطن للشركات الأمريكية يهدد بـ"تفتيت الغرب"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن مساء اليوم الأربعاء، من أن برنامج الولايات المتحدة للاستثمارات والإعانات لمساعدة الشركات المحليّة يهدد "بتفتيت الغرب".

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وفي كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في سفارة بلاده بواشنطن، قال ماكرون: "قلت بصراحة وصداقة كبيرين لأعضاء في الكونغرس إن ما حدث في الأشهر الأخيرة يمثّل تحديا لنا: الخيارات المتخذة..ولا سيما قانون خفض التضخم هي خيارات ستؤدي إلى تفتيت الغرب".

واعتبر إيمانويل ماكرون أن التحالف مع الولايات المتحدة "أقوى من كلّ شيء"، حيث دعا ماكرون إلى "أن نحاول معا أن نرتقي إلى مستوى ما نسجه التاريخ بيننا، إلى تحالف أقوى من كلّ شيء".

وأضاف أن زيارته الرسمية الثانية للولايات المتحدة بعد تلك التي قام بها في 2018، "تُظهر أيضا قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وفرنسا".

المصدر: "فرانس برس"