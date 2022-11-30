زيلنسكي يوجه رسائل لنتنياهو: إذا كانوا يريدون الحفاظ على العلاقات السابقة يجب أن يساعدونا

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أنّه لا يريد من إسرائيل البحث عن تفاهمات بين موسكو وكييف وأن تقوم تل أبيب وبدون تردد بتوفير أنظمة الدفاع الجوي لكييف.

وقال زيلينسكي في حديثه عبر تقنية الفيديو يوم الأربعاء، خلال منتدى للكتاب نظمته صحيفة "نيويورك تايمز": "بالطبع، نحن ننتظر دعم إسرائيل. بالطبع، لا أريد (بنيامين) نتنياهو، مثل زملائه الذين كانوا قبله، يوازنون بين أوكرانيا وروسيا ... إنه يعرف كل التفاصيل ويمكنه بالتأكيد المساعدة في مسألة الدفاع الجوي. لا يوجد شيء، هذا ليس سلاحا يهاجم روسيا، لذلك ليست هناك حاجة للبحث عن تفاهمات هنا".

وأضاف زيلينسكي: "يجب على السلطات الإسرائيلية مساعدة كييف في توفير نظام الدفاع الجوي، في حال كانوا يريدون الحفاظ على العلاقات السابقة".

يُشار إلى أنه في شهر يونيو الماضي، شدّد زيلنسكي على ضرورة بناء نظام أمني في أوكرانيا يشبه الموجود في إسرائيل، على حد قوله.

كما دعت السلطات الأوكرانية الغرب مرارا إلى توفير أنظمة الدفاع الجوي لها.

المصدر: تاس