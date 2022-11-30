زيلينسكي: يجب أن يزور إيلون ماسك أوكرانيا لاقتراح طرق للخروج من الأزمة

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة أوكرانيا، واقتراح طرق للخروج من الأزمة في البلاد.

ووجه زيلينسكي كلامه الى إيلون ماسك خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "تعال إلى أوكرانيا وسترى بأم عينيك دون مزيد من اللغط".

ووفقا لزيلينسكي، فقط بعد هذه الزيارة يجب أن يتحدث المرء عن كيفية حل النزاع، ومن بدأه ومتى يمكن أن ينتهي.

وأشار زيلينسكي، الى أنه بفضل أجهزة الإنترنت "ستارلينك" التي يوفرها ماسك، تعمل الكثير من الأمور في البلاد، وقال: "يبدو أن إيلون بدأ يغير رأيه".

وأضاف: "لا أعرف، ربما يكون هناك من يؤثر عليه، أو أنه يتخذ قراراته بنفسه".

وفي أوائل أكتوبر، غرد ماسك على "تويتر" أنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة اندلاع حرب شاملة مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام.

كما قدم رؤيته لتسوية الأزمة في أوكرانيا، وفق الخطة تدعو إلى "إعادة التصويت" في دونباس "تحت إشراف الأمم المتحدة"، وإبقاء شبه جزيرة القرم "جزءا رسميا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783، وضمان إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وحياد أوكرانيا.

الأمر الذي تسبب في موجة من الانتقادات في أوكرانيا، وكذلك بين المستخدمين المؤيدين لأوكرانيا للشبكة الاجتماعية.

المصدر: نوفوستي