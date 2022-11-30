غانتس: أخشى بشدة على الجيش الإسرائيلي

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن مخاوفة على قوة وصلابة الجيش الإسرائيلي خلال الفترة القادمة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب غاننتس: "أولئك الذين يحبون جنود الجيش الإسرائيلي لا يهينون قادتهم..أولئك الذين يحبون جنود الجيش الإسرائيلي لا يلعبون ألعابًا سياسية خطيرة على ظهورهم".

وأضاف: "أود أن أخاطب جميع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أينما كانوا، بغض النظر عن موقفك السياسي أو دينك أو المكان الذي تعيش فيه..أدعوه..لا تقنن هذا الزحف على حساب الدم لدولة إسرائيل والمجتمع..لا تدعوا هذه الأرواح الشريرة تؤذي جيش الدفاع الإسرائيلي".

واستطرد: "إذا تحول الحديث الذي نسمعه إلى أفعال، أخشى بشدة على وجود الجيش الإسرائيلي كجيش الشعب"، معتبرا أن "تقويض قيم جيش الدفاع الإسرائيلي، وإدخال الاعتبارات السياسية في الاعتبارات العملياتية، وإخضاع الجنود للقادة، يشكل خطرا على الأمن القومي".

אני קורא לו - אל תכשיר את השרץ הזה במחיר דמים למדינה ולחברה הישראלית. אל תתן לרוחות הרעות הללו לפגוע בצה"ל.



אם הדיבורים שאנו שומעים יהפכו למעשים, אני חושש מאוד לקיומו של צה"ל כצבא העם. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 30, 2022

المصدر: RT