مينسك تتحدث عن الرد المناسب على رحلات الاستطلاع الأمريكية قرب الحدود

أعلنت مينسك أنها لاحظت كثافة عالية لرحلات طائرات الاستطلاع الأمريكية بالقرب من حدود بيلاروس.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن نشر مجموعة قوات مسلحة إقليمية تعتبر ردا مناسبا على تصرف الناتو.

يشار إلى أن وزارة الدفاع البيلاروسية تبنّت قبل أيام تعديلا لقرار صدر في 2020 أعادت بموجبه تحديد المناطق التي يحظر فيها تحليق المسيّرات.

وأعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية في وقت سابق إسقاط طائرة مسيّرة مجهزة للاستطلاع على الحدود مع أوكرانيا، كانت قد اخترقت أجواء البلاد قادمة من أوكرانيا.

المصدر: تاس