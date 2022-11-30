أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة تمكنت من تحرير مدينة أندرييفكا بالكامل من القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية.

وقالت الوزارة "نتيجة للأعمال العسكرية للقوات الروسية، تم تحرير مدينة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالكامل من وحدات القوات الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، يواصل الجيش الروسي هجومه الناجح في اتجاه مدينة فوديانوي، وأعلنت وزارة الدفاع اليوم أيضا، تحرير بيلوغوروفكا وبيرشي ترافنيا في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي وقت سابق، تحدث القائم بأعمال رئيس الجمهورية دينيس بوشلين، عن نجاحات القوات الروسية في محور أوغليدار، ووفقا له، يمكن توقع تحرير المدينة قريبا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الروسي قريب من السيطرة على مدينة أرتيموفسك، وفي مدينة مارينكا يدور القتال في داخل المدينة.

المصدر: نوفوستي