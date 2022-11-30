زعيم دولة أفريقية يكشف عن وجهة تهريب الأسلحة الغربية المقدمة إلى أوكرانيا

صرح الرئيس النيجيري، محمد بخاري، بأن الأسلحة المستخدمة في الصراع الأوكراني يجري تهريبها إلى الإرهابيين في منطقة بحيرة تشاد.

وأضاف بخاري، خلال مؤتمر قمة رؤساء دول حوض بحيرة تشاد، أن الصراعان في أوكرانيا وساحل تشاد تعتبران المصدر الرئيسي لتهريب الأسلحة والمقاتلين في منطقة بحيرة تشاد.

وأشار إلى أن الكثير من الأسلحة والذخيرة التي يتم إرسالها إلى ليبيا، نقلت بطرق غير قانونية إلى منطقة بحيرة تشاد.

وطالب دول حوض البحيرة، بتكثيف الجهود المشتركة، وتعزيز قوات حرس الحدود بينها، لمنع تهريب الأسلحة، والمقاتلين.

المصدر: نوفوستي