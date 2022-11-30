صحيفة "شارل إيبدو" تسخر من تصريح البابا عن "قسوة البورياتيين" الروس ملمحة إلى شواذ الرهبان الجنسي

بطريقة لاذعة، سخرت صحيفة "شارل إيبدو" المتخصصة في هذا النوع من فنون الصحافة، من بابا الفاتكان فرنسيس، على خلفية تصريحه الغريب عن "قسوة البورياتيين" الروس في الحرب بأوكرانيا.

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ولجأ فنانو الصحيفة الفرنسية في سخريتهم من البابا إلى التشهير بأسوأ فضائح الكنيسة الكاثوليكية، المتعلقة بالاستغلال الجنسي المتفشي للأطفال في أوساطها.

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وفي سخرية مريرة، وضعت الصحيفة على الرسم الساخر على لسان البابا جملة تقول: "أبعدوا أطفالكم عن هؤلاء البورياتيين القساة والخطرين!".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت تصريحات البابا عن الشعبين الشيشاني والبورياتي، بأنها تحريف شنيع للحقيقة.

المصدر: شارل إيبدو + RT