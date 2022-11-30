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صحيفة "شارل إيبدو" تسخر من تصريح البابا عن "قسوة البورياتيين" الروس ملمحة إلى شواذ الرهبان الجنسي

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صحيفة
AFP
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بطريقة لاذعة، سخرت صحيفة "شارل إيبدو" المتخصصة في هذا النوع من فنون الصحافة، من بابا الفاتكان فرنسيس، على خلفية تصريحه الغريب عن "قسوة البورياتيين" الروس في الحرب بأوكرانيا.

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 ولجأ فنانو الصحيفة الفرنسية في سخريتهم من البابا إلى التشهير بأسوأ فضائح الكنيسة الكاثوليكية، المتعلقة بالاستغلال الجنسي المتفشي للأطفال في أوساطها.

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وفي سخرية مريرة، وضعت الصحيفة على الرسم الساخر على لسان البابا جملة تقول: "أبعدوا أطفالكم عن هؤلاء البورياتيين القساة والخطرين!".

صحيفة

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت تصريحات البابا عن الشعبين الشيشاني والبورياتي، بأنها تحريف شنيع للحقيقة.

المصدر: شارل إيبدو + RT

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