إعلام: مخزون كييف من صواريخ الدفاع الجوي ينفد

قال المحلل والخبير النمساوي، جيرهارد مانغوت، في مقابلة مع صحيفة "دويتشلاند فونك" إن الضربات الروسية المكثفة على البنية التحتية الأوكرانية أدت إلى نفاد صواريخ الدفاع الجوي في كييف .

وأشار الخبير إلى أن "روسيا تطلق الكثير من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية على البنية التحتية لاستنفاد احتياطيات الدفاع الجوي الأوكراني، وتستخدم أوكرانيا العديد من الصواريخ لتدمير هدف واحد فقط، وبالتالي فإن صواريخها الاعتراضية تنفد".

ولفت الخبير إلى أن الدول الغربية أظهرت "إهمالا" و "تباطؤًا" في هذا الأمر، وهي الآن مجبرة على الرد بعد الواقعة.

وأضاف مانغوت: "كان على الغرب أن يفكر مقدمًا في كيفية تعزيز هذا المكون للدفاع الأوكراني بشكل أسرع وأفضل".

وبدأت القوات العسكرية الروسية في شن ضربات صاروخية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي جرى بتوجيه من أجهزة الأمن الأوكرانية. وأهداف هذه الضربات الروسية هي مراكز الطاقة والصناعة الدفاعية ومقار القيادات العسكرية ومنشآت الاتصالات.

المصدر: نوفوستي