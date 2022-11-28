فوتشيتش: أعمال الجيش الروسي في أوكرانيا أصبحت أكثر نجاحا

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن روسيا بدأت تتصرف بشكل أكثر فعالية ونجاحا في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار فوتشيتش يوم الاثنين في مقابلة مع قناة "بينك" أن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي قريبا.

وأوضح ذلك من خلال حقيقة أنه عندما توقع الكثيرون النتيجة الوشيكة للصراع لصالح الجانب الأوكراني، أصبح الجيش الروسي أكثر نجاحا في العملية العسكرية الخاصة.

وأعلن فوتشيتش سابقا أن بلاده تدعم وحدة أراضي أوكرانيا لكنها لن تفرض عقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.

وأكد سابقا أن: "صربيا تحترم قواعد القانون الدولي ولا تتخلى عن ذلك لأنه السبيل الأمثل للدفاع عن بلاده ومصالحها ومبادئها. لكن صربيا في الوقت نفسه تفهم جيدا حاجاتها ولها بغض النظر عن رغبات الآخرين مصالحها الحيوية والقومية والحكومية".

وأقر بأن موقف بلغراد هذا لن يرضي الجميع، لكنه اعتبر أن "القرار الذي اتخذه هو الأفضل لبلاده".

وأعرب الرئيس الصربي عن أسف صربيا العميق إزاء التطورات في شرق أوروبا، موضحا أن شعب بلاده يعتبر الروس والأوكرانيين "شعبا شقيقا".

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المصدر: تاس