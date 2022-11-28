أكراد سوريا يطلبون من روسيا المساعدة في حماية أراضيهم شمال شرق البلاد

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أرام حنا، أن "قسد" طلبت من ممثلين روس، المساعدة في عقد اتفاق مع الحكومة السورية لحماية الأراضي التي يسيطرون عليها شمال شرق البلاد.

وقال حنا: "طلبنا من الروس المبادرة باتفاق لتنسيق الإجراءات مع دمشق لحماية أراضينا".

وأشار حنا، بشأن اللقاء مع ممثلي روسيا والشروط التركية، الى أنه "لدينا لقاءات مستمرة مع الجانب الروسي وهي لقاءات مهمة، ولم نتلق منهم سوى مساعي لخفض التصعيد في إطار الحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع أي عدوان".

ومنذ 20 نوفمبر، تشن تركيا عملية جوية ضد الجناح السوري لـ "حزب العمال الكردستاني" شمال سوريا.

وتم الإبلاغ عن ضربات على مدينة عين العرب، وكذلك في شمال العراق، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

المصدر: نوفوستي