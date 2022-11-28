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سياسي فرنسي: أوروبا ستدفع تريليونات اليورو مقابل القرار"الانتحاري" لمساعدة كييف

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سياسي فرنسي: أوروبا ستدفع تريليونات اليورو مقابل القرار
Globallookpress
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صرح عضو البرلمان الأوروبي السابق، الفرنسي فلوريان فيليبو، بأن رد فعل أوروبا الانتحاري على الأزمة الأوكرانية سيكلفها تحويل تريليونات اليورو من الاتحاد الاوروبي إلى الولايات المتحدة.

وكتب فيليبو في تغريدة عبر "تويتر"، أن الولايات المتحدة ستصبح ثرية جدا بسبب الأزمة الأوكرانية، لكن بالنسبة لأوروبا، فإن دعم كييف سيتحول إلى "انتحار".

وشدد فيليبو أن:"استجابتنا الانتحارية للأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى تحويل ضخم لتريليونات اليورو من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة!".

وأشار فيليبو، أن واشنطن قد ضغطت على المصالح الأمريكية بين القادة الأوروبيين وجعلتهم "شركاء فاعلين في هذه الأزمة"، ودعا فيليبو، المجتمع الأوروبي إلى الاستيقاظ والتفطن لما يحدث.

وذكر فيليبو، سابقا في تغريدة عبر "تويتر" الرئيسين الأمريكي والفرنسي، جو بايدن، وإيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لمطالبة زيلينسكي بإعادة المليارات التي قدمها له الغرب، والتحقق من وجهات إنفاقها".

ودعا سابقا النائب الفرنسي نيكولا دوبون آيجنان باريس للتوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة، لتفويت الفرصة على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة.

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المصدر: نوفوستي 

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