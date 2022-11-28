الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي

فشل ممثلو حكومات دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي.

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن أحد الدبلوماسيين: "لا يوجد اتفاق.. تم الاتفاق بالفعل على النصوص القانونية، لكن بولندا لا تستطيع الاتفاق بعد على تحديد سقف السعر".

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، حدا أقصى تراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، وهو ما عارضته بولندا ودول البلطيق.

فيما أيدت اليونان وقبرص ومالطا، التي تعتمد على حركة الناقلات، سقفا أعلى أو شكلا من أشكال التعويض، وفي حديثه عن سقف السعر، قال دبلوماسي أوروبي آخر، إنه مع نطاق يتراوح بين 12 و20 دولارا للبرميل، ستكون روسيا قادرة على تغطية تكلفة الإنتاج.

وفي 25 نوفمبر، فشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على سقف سعر لتوريد النفط الروسي، وتم تأجيل المفاوضات إلى 28 نوفمبر.

وفي وقت سابق، أعلن وزراء مالية مجموعة السبع، عزمهم على فرض سقف على أسعار النفط الروسي.

ومن أجل تحقيق سقف السعر، يريدون إنشاء "تحالف دولي واسع" وحظر تقديم أي خدمات للنقل البحري للنفط الروسي، إذا تم بيعه بسعر أعلى من السقف المتفق عليه من قبل هذا التحالف، ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.

المصدر: تاس