البنتاغون: لدى واشنطن وموسكو قنوات اتصال متعددة للمناقشات الأمنية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وروسيا يمتلكون العديد من قنوات الاتصال للمناقشات الأمنية، واستخدامها في الآونة الأخيرة كان أمرا مشجعا.

ووفقا لبيان البنتاغون: "تحتفظ الولايات المتحدة بقنوات اتصال متعددة لمناقشة القضايا الأمنية الحرجة مع روسيا أثناء حالات الطوارئ لمنع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد.

وأضافت الوزارة: "شجعتنا الدعوات الأخيرة من كبار مسؤولي البنتاغون إلى نظرائهم الروس، ونعتقد أن استمرار الحوار أمر بالغ الأهمية".

المصدر: نوفوستي