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البنتاغون: لدى واشنطن وموسكو قنوات اتصال متعددة للمناقشات الأمنية

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البنتاغون: لدى واشنطن وموسكو قنوات اتصال متعددة للمناقشات الأمنية
وزارة الدفاع الأمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وروسيا يمتلكون العديد من قنوات الاتصال للمناقشات الأمنية، واستخدامها في الآونة الأخيرة كان أمرا مشجعا.

ووفقا لبيان البنتاغون: "تحتفظ الولايات المتحدة بقنوات اتصال متعددة لمناقشة القضايا الأمنية الحرجة مع روسيا أثناء حالات الطوارئ لمنع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد.

وأضافت الوزارة: "شجعتنا الدعوات الأخيرة من كبار مسؤولي البنتاغون إلى نظرائهم الروس، ونعتقد أن استمرار الحوار أمر بالغ الأهمية".

المصدر: نوفوستي

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