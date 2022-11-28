لافرنتييف: روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن سوريا

صرح مبعوث الرئيس الروسي حول وضع الشرق الأوسط ألكسندر لافرنتييف، بأن روسيا يمكنها أن تستعيد الحوار مع الولايات المتحدة بشأن سوريا إذا أبدت واشنطن الرغبة بذلك.

وأشار لافرينتيف، إلى أن آفاق الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا لم تظهر بعد، وأنه تم تعليق جميع الاتصالات بين الدول بمبادرة من الجانب الأمريكي بما في ذلك الحوار حول سوريا.

وأضاف: "تم تعليق الاتصالات بما في ذلك مجالات مهمة مثل الاستقرار الاستراتيجي والأسلحة الهجومية، نعتقد أن هذا خطأ، ونحن مستعدون لاستعادة الحوار، ولكن فقط إذا أثبتت الولايات المتحدة الرغبة بذلك".

ووفقا للمبعوث، يجب تنظيم الاجتماعات المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة ليس من أجل الاجتماعات نفسها، ولكن للحديث عن أشياء محددة، وليس فقط عن الوضع في أوكرانيا، بشروط مواتية للولايات المتحدة ودول الغرب.

وأضاف: "أعتقد أنه من الممكن بشكل أساسي التحدث إليهم. يوجد بين المؤسسة الأمريكية أشخاص مناسبون يمكنهم الاستماع ويمكنهم اتخاذ قرارات طبيعية ومدروسة جيدا لن تكون في مصلحة الولايات المتحدة فحسب، بل روسيا أيضا".

المصدر: تاس