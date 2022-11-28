نائب أمين عام "الناتو" السابق: تزويد كييف بأنظمة باتريوت سيشعل حربا مع روسيا

صرح نائب الأمين العام السابق في "الناتو" آدم كوبراتسكي، بأن نقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى كييف سيكون بمثابة إشعال حرب بين الناتو وروسيا.

وقال في مقابلة مع صحيفة Super Express البولندية: "من المستحيل السماح بنقل صواريخ من نظام الدفاع الجوي الخاص بالناتو إلى أوكرانيا، لأن ذلك سيقود الحلف بحكم الأمر الواقع إلى حرب مع روسيا".

ووصف كوبراتسكي المحادثات الحالية حول إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بأنها سيرك سياسي لا علاقة له بمسألة الأمن.

وانتقد اقتراح الرئيس البولندي أندريه دودا، بنقل أنظمة باتريوت إلى وارسو إذا تبين أنه من المستحيل توفيرها للقوات الأوكرانية، وأعرب كوبراتسكي، عن أمله في ألا تكون وارسو بحاجة إلى مثل هذه المساعدة العسكرية.

المصدر: نوفوستي