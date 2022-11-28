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ماسك: "آبل" هددت بإبعاد تطبيق "تويتر" من متجر "آب ستور"

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ماسك:
Legion-Media
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أعلن مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك أن شركة "آبل" هددت بإبعاد تطبيق "تويتر" من متجرها للتطبيقات الالكترونية "آب ستور" دون توضيح السبب.

وأشار ماسك في تغريدة على "تويتر" إلى أن "آبل أوقفت الإعلانات على "تويتر"، متسائلا: "هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟".

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وأضاف في تغريدة أخرى، أن "آبل" هددت كذلك بإبعاد "تويتر" من "آب ستور"، لكنها لم تطلعنا على السبب".

ووجه سؤالا إلى المستخدمين: "هل تعرفون أن "آبل" تفرض ضريبة نسبتها 30% على كل ما تشترونه في "آب ستور"؟

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت بأن الوكالات الرائدة للإعلانات التجارية علقت نشر إعلاناتها على "تويتر" بسبب مواقف ماسك غير القابلة للتنبؤ بشأن إدارته للشركة.

المصدر: تاس

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