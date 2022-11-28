سلطات كييف: الصواريخ بعيدة المدى هي الحل الأمثل لمشكلة الطاقة

طلب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف تزويد كييف بصواريخ يصل مداها إلى 800 كيلومتر، مشيرا الى أنها الحل الأمثل لمشكلة الطاقة في البلاد.

وكتب دانيلوف على حسابه في "تويتر": "الحل الأفضل والأكثر فاعلية لمشكلة الطاقة في أوكرانيا، هو الصواريخ التي يبلغ مداها 800 كيلومتر أو أكثر، الأمر الذي سيوفر بشكل كبير على المولدات".

وأشار إلى أنه، سيتضرر عدد من مناطق روسيا من مثل هذه الصواريخ.

وفي وقت سابق، قال الخبير الاستراتيجي بوزارة الدفاع النمساوية ماركوس ريزنر، إن أوكرانيا ستواجه انقطاعا تاما في الكهرباء بغضون أيام قليلة، إذا توقف الغرب عن مساعدة كييف ولم ينشر دفاعا جويا قويا"، مشيرا إلى أنه تمت الاستهانة بقدرات موسكو.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت سابقا، تزويد كييف بأنظمة يصل مداها إلى حوالي 300 كيلومتر، بسبب مخاوف من أن أوكرانيا قد تستخدمها لقصف الأراضي الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يعمق الصراع مع الغرب.

المصدر: نوفوستي