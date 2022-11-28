وسائل إعلام نشرت تقارير "ويكيليكس" تناشد واشنطن بإسقاط التهم الموجهة لمؤسس الموقع

ناشدت وسائل الإعلام التي شاركت في نشر مواد مؤسس موقع "ويكيليكس"، الحكومة الأمريكية بإسقاط التهم الموجهة إلى مؤسس الموقع جوليان أسانج الذي يواجه الحكم بالسجن 175 عاما.

ويواجه أسانج السجن في الولايات المتحدة، حيث تم اتهام الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما بالكشف عن أكبر مجموعة من المعلومات السرية في تاريخ البلاد، ويحاول أسانج الآن الاستئناف أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار تسليمه من بريطانيا.

وكتبت صحيفة "الغارديان" إلى واشنطن: "منذ اثني عشر عاما في مثل هذا اليوم، تعاونت صحيفة الغارديان ونيويورك تايمز وموند وشبيغل وبايس، لنشر مقتطفات من 250 ألف وثيقة حصل عليها أسانج.. اجتمع محررو ومالكو المؤسسات الإعلامية التي نشرت هذه الاكتشافات لأول مرة للتحدث علنا ضد خطط توجيه الاتهام إلى أسانج بموجب قانون تم إنشاؤه لمعاقبة الجواسيس خلال الحرب العالمية الأولى".

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الاتهامات الموجهة لأسانج تشكل "سابقة خطيرة" فيما يتعلق بحرية الصحافة.

وبرز أسانج في عام 2006، على خلفية موقع "ويكيليكس"، الذي تأسس لنشر الوثائق السرية، وفي عام 2010، نشر الموقع لقطات عسكرية أمريكية سرية تظهر مقتل 18 مدنيا على الأقل بعد هجوم لطائرة هليكوبتر أمريكية في بغداد عام 2007.

وفي عام 2010، بدأ الموقع أيضا في نشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية، واستضاف أسانج برنامجا على قناة RT، في العرض الأول لمشروع تلفزيوني بعنوان "العالم غدا" في 17 أبريل 2012.

المصدر: نوفوستي