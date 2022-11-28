سلاح الجو الروسي يحيد أكثر من 100 عسكري أوكراني بضربة دقيقة ويدمر مدرعات على سكة حديد

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الطيران الروسي في منطقة دنيبروبيتروفسك قام بتصفية أكثر من 100 جندي أوكراني بضربة من أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي للتقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، حيث تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن ضربات الأسلحة الروسية عالية الدقة تمكنت من ضرب نقطة تمركز الأفراد ولمعدات العسكرية للواء الدبابات رقم 17 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة محطة مويسييفكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك، حيث تم تدمير 8 مدرعات وخمس مركبات أثناء تحميلها للنقل بواسطة السكك الحديدية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية