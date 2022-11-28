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وزير الاقتصاد الألماني لبرلمانيي بلاده:"من الواضح أنكم تشاهدون كثيرا جدا قناة RT"!

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وزير الاقتصاد الألماني لبرلمانيي بلاده:
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بعبارة تقول: "من الواضح أنكم تشاهدون كثيرا جدا قناة RT"، وجه روبرت هابك نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد، انتقادات حادة للبرلمانيين خلال اجتماع  لـ"البوندستاغ".

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وكان النواب في البرلمان الألماني "البوندستاغ" قد قابلوا بصيحات الاستهجان، محاولات هابك أن يشرح لهم الطريقة المثلي لاستبدال إمدادات الطاقة الروسية بالغاز الطبيعي الأمريكي المسال، وضرورة تمويل بناء ناقلات الغاز في خضم الأزمة.

وقال نائب المستشار الألماني، ووزير الاقتصاد في حكومته في كلمته أمام البرلمان: الحل في الأجل القصير الذي سيساعدنا في التغلب على  الأزمة  يتمثل في تمويل بناء ناقلات الغاز وخدماتها"، مضيفا  قوله: "نحن يجب أن نؤمن بديلا للغاز الروسي الي لا يصل إلينا".

ومضى هابك زاعما أن "بوتين أوقف نقل الغاز .. ها هو لكم السيل الشمالي"، وتعالت في تلك اللحظة صيحات الاستهجان من قبل البرلمانيين في مواجه نائب المستشار، الذي رد حاشرا بقناة RT في هذا الخصام، حيث خاطب هؤلاء قائلا: " من الواضح أنكم تشاهدون كثيرا جد روسيا اليوم".

المصدر: RT

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