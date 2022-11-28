ضحايا جراء حادث تصادم شاحنة بحافلة إستونية تقل جنودا أوكرانيين في لاتفيا

أفادت الخدمة الصحفية لهيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية بأن الجيش الأوكراني تعرض لحادث جراء تصادم حافلة إستونية بشاحنة في لاتفيا، أسفر عن وقوع إصابات ووفاة سائق الحافلة.

وأضاف البيان، "مساء السبت، على بعد 99 كيلومترا من طريق فيا بالتيكا السريع في أيناشي، منطقة ليمباشي في لاتفيا، اصطدمت شاحنة بحافلة كانت تقوم بمهام تابعة للقوات الإستونية.. قتل سائق الحافلة وأصيب جندي استوني وعدد من الجنود الأوكرانيين (كانوا على متن الحافلة) جراء الحادث وتم نقلهم الى المستشفى، ويجري التحقيق في أسباب الحادث".

ولم يذكر المكتب الصحفي لهيئة الأركان الإستونية لأي غرض تم إرسال الجنود الأوكرانيين إلى إستونيا. وبحسب الشرطة في لاتفيا، كانت الحافلة تقل ركابا قادمين من بولندا إلى إستونيا.

وبحسب وسائل إعلام إستونية، اصطدمت شاحنة وحافلة ركاب تابعة لشركة إم كيه أوتوبوس الإستونية. وكان موقع الحادث على بعد حوالي كيلومترين من إستونيا.

وقالت المصادر إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق السبت، بسبب الجليد واستمرار سقوط الثلوج.

المصدر: نوفوستي