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لوكاشينكو لكييف: دماؤنا واحدة فتعالوا إلى طاولة التفاوض مع روسيا العملاقة

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لوكاشينكو لكييف: دماؤنا واحدة فتعالوا إلى طاولة التفاوض مع روسيا العملاقة
مكتب الرئاسة الأوكرانية
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أكدت مينسك أن واشنطن لا تسمح لقيادة أوكرانيا بالشروع في التفاوض مع روسيا، مؤكدا أن الأوكرانيين والروس شعب واحد، وتسري في عروقهم ذات الدماء.

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو: "بضربة واحدة، يريد الأمريكيون هزيمة أوروبا، وعبر روسيا يريدون الوصول إلى الصين".

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وأشار لوكاشينكو في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على أثير قناة "روسيا -1" التلفزيونية"، إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ينتهك المبادئ الأساسية لعملية التفاوض. "خطأ الأوكراني زيلينسكي أنه يقوم بانتهاك المبادئ الكلاسيكية لعملية التفاوض"، بحسب لوكاشينكو.

وأضاف: "خاصة عند الحديث مع روسيا العملاقة. لا يمكنك الاشتراط مسبقا. اجلس إلى طاولة المفاوضات، وقم بطرح كل الشروط هناك. والمبدأ الثاني كلاسيكي - التنازلات".

وأردف قائلا: "لا حاجة لقتل شعبكم. نحن لدينا دم واحد يسري في عروقنا، أرى أن روسيا تتفهم ذلك. فهل تفهم أوكرانيا ذلك؟ ".

يشار إلى أنه في وقت سابق، أشار لوكاشينكو، في تعليقه على الإعدام الجماعي للجنود الروس الأسرى من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، إلى أن تصرفات السلطات الأوكرانية ترجع إلى حقيقة أن "الأمريكيين يحشرونهم بقوة في مكان واحد".

المصدر: تاس

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