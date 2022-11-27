بيسكوف: الجيل الشاب من ساسة الغرب الجدد يفتقرون للحكمة ويتلهفون للحصول على الشهرة

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن جيل الشباب من السياسيين الغربيين يفتقرون للحكمة ويسعون للحصول على الشهرة، غير مكترثين بمصالح بلادهم.

وأضاف بيسكوف خلال مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1"، أنه على جيل الشباب من السياسيين الغربيين الجدد أن يبحثوا عن أشخاص حكماء قد يفيدوهم في اتخاذ القرارات الحكيمة، ويعينوهم على معرفة الفطرة السليمة، عوضا عن بحثهم عن الشهرة.

وأكد أن الغلبة عبر التاريخ كانت وستكون للحكمة والفطرة السليمة، وأن الأفضلية في العمل يحققها أصحاب الخبرة والجدية، وليس أولئك الباحثين عن بريق الشهرة.

المصدر: نوفوستي