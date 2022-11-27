قرارات شولتس تغضب الألمان ويصفونه بـ "الدمية الأمريكية"

أثار قرار المستشار الألماني، أولاف شولتس، بوقف شراء النفط الروسي اعتبارا من شهر يناير المقبل، استياء قراء صحيفة Die Welt.

وامتلأ موقع الصحيفة بالتعليقات الغاضبة من هذا الموقف.

وعلق أحد المتابعين قائلا: " هل فقد شولتس صوابه؟، فحظر النفط لن يضر روسيا بقدر ما يضر ألمانيا، وهل سيتحمل شعبنا ارتفاع الأسعار مرة أخرى؟".

وكتب آخر: " شولتس بارع في لعب دور الدمية الأمريكية، وآن الأوان لوقفه".

وكتب ثالث: " أشعر بالغثيان، هل يمكن لمستشار المصائب هذا أن يخبرني كيف سنسدد الفواتير المستحقة؟".

وأضاف رابع: " يا له من غبي هذا الشولتس، فروسيا ستجد مشترين لنفطها ببساطة، بينما سيتعين على الألمان التعايش مع المزيد من المعاناة".

وسخر آخر قائلا: "عزيزي شولتس، سأرسل لك فواتيري عبر البريد، وأنتظر منك وصل الدفع".

وخلص المعلقون إلى أن قرار شولتس يلحق ببلاده أضرارا جسيمة، ويمكن وصفه بالخيانة العظمى.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي صدق في شهر يونيو الماضي على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، والتي تنص على الحظر التدريجي لشراء النفط الروسي، بحيث يتم حظر النفط المنقول بحرا اعتبارا من الـ 5 من ديسمبر، ولا يشمل خطوط الأنابيب، وحظر المنتجات النفطية اعتبارا من الـ 5 من فبراير 2023.

كما يدرس الاتحاد الأوروبي مشروع تحديد سقف لسعر النفط الروسي، لكن دول الاتحاد لم تتوافق على هذا القرار بعد.

المصدر: نوفوستي