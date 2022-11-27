سياسي فرنسي يطالب ماكرون وبايدن بالضغط على زيلينسكي لإعادة الأموال الأوروبية

صرح عضو البرلمان الأوروبي السابق، الفرنسي فلوريان فيليبو، بأن الوقت قد حان للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإعادة المساعدات الأوروبية المالية والعسكرية المقدمة لكييف.

وأضاف فيليبو، أن امتناع زيلينسكي عن تسديد قيمة الأسلحة الأوروبية الموردة لكييف يجعل الأمر مخزيا.

ودعا فيليبو في تغريدة عبر "تويتر" الرئيسين الأمريكي والفرنسي، جو بايدن، وإيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مطالبة زيلينسكي بإعادة عشرات ملايين الدولارات التي يخبئها في الملاذات الضريبية.

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وفي وقت سابق، أفادت صحيفة The New York Times الأمريكية، نقلا عن المتحدث باسم حلف الناتو، بأن 20 دولة عضو في الحلف من أصل 30 استنفذت إمكانيات توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي