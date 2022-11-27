"الجمعة السوداء" في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا للمبيعات عبر الإنترنت

تدل معلومات شركة "Adobe Analytics" على أن الأمريكيين أنفقوا 9,12 مليار دولار على مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت.

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وأشارت الشركة إلى أن هذا المؤشر أكبر بنسبة 2,3% مما كان عليه في العام الماضي، وتجاوز الرقم القياسي السابق على مستوى 9,03 مليار دولار والذي تم تسجيله في عام 2020.

وازدادت مبيعات السلع الإلكترونية بنسبة 221% مقارنة بمتوسط ​​يوم في أكتوبر عام 2022، فيما ازدادت مبيعات لعب الأطفال والمعدات الرياضية بنسبة 285% و218% على التوالي.

وتم إجراء ما يقرب من نصف عمليات الشراء عبر الإنترنت (48%) "الجمعة السوداء" باستخدام الهواتف الذكية، مع زيادة بنسبة 78% مقارنة بالأسبوع السابق في وتيرة استخدام التطبيقات التي تتيح تأجيل الدفع.

وقال كبير المحللين في الشركة، فيفيك بانديا: "بينما حطمت "الجمعة السوداء" الرقم القياسي للإنفاق عبر الإنترنت، فإننا نشهد أيضا علامات واضحة متزايدة على سلوك المستهلك المقتصد".

في يوم الجمعة السوداء الذي يلي عيد الشكر تنظم المتاجر الأمريكية مبيعات كبيرة وتقدم خصومات كبيرة.

ويتوقع المحللون الأمريكيون نتائج أكثر حيوية للمبيعات عبر الإنترنت في يوم "الاثنين السيبراني". ووفقا لتوقعات شركة "Adobe Analytics" سيصل حجمها إلى 11,2 مليار دولار، أي أكثر بنسبة 5,1% مما كان عليه في العام الماضي.

المصدر: نوفوستي